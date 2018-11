Olielekkage hindert Verstappen

Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Brazilië maar voor de helft van de tijd kunnen benutten. Het duurde drie kwartier eer zijn monteurs een olielekkage hadden verholpen en de Nederlander zijn Red Bull het circuit van Interlagos kon opsturen.

In de resterende tijd kwam Verstappen tot de vijfde tijd. Hij gaf bijna een halve seconde toe op de snelste coureur, de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Verstappen klaagde op de teamradio over gebrek aan grip en balans.

De Limburger, die twee weken geleden de Grote Prijs van Mexico won, was in de eerste vrije training nog verrassend de snelste geweest. Hij troefde toen wereldkampioen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel met minimaal verschil af. In de tweede oefensessie waren de Brit van Mercedes en de Duitser van Ferrari beduidend sneller dan de Nederlandse Formule 1-piloot. Hamilton, die in Mexico zijn vijfde wereldtitel veroverde, gaf slechts 0,003 seconde toe op teamgenoot Bottas. Vettel noteerde de derde tijd.

De tweede training lag een tijdje stil na een crash van Nico Hülkenberg. De Duitser raakte in een bocht de controle over zijn Renault kwijt en boorde zijn bolide in de omheining.

De individuele wereldtitel is al vergeven, maar Mercedes en Ferrari vechten nog om de wereldtitel van de constructeurs. De Duitse renstal leidt het klassement met 55 punten voorsprong op het Italiaanse raceteam. De race in São Paulo is de voorlaatste van het jaar. Het seizoen eindigt op 25 november in Abu Dhabi.