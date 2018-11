Verstappen snelste in training GP Brazilië

Max Verstappen heeft enigszins onverwacht de snelste ronde gereden tijden de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië. De Limburger zei vooraf dat het circuit van Interlagos (São Paulo) niet was gemaakt voor zijn Red Bull, maar hij troefde al zijn concurrenten af met een rondetijd van 1.09,011.

Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) gaven heel weinig toe. Vettel was slechts 0,049 seconde langzamer dan Verstappen en Hamilton 0,096. De Brit stelde in de vorige race in Mexico de wereldtitel al veilig. Verstappen won die race in Mexico en lijkt zijn goede vorm te hebben meegenomen naar Brazilië.

Verstappen maakte twee jaar geleden een onuitwisbare indruk in de Grote Prijs van Brazilië met een spectaculaire inhaalrace in de regen en de derde plaats als resultaat. ,,Misschien moet ik maar een regendansje doen, want ik denk dat het zondag droog zal zijn”, liet hij eerder weten.

De individuele wereldtitel is al vergeven, maar Mercedes en Ferrari vechten nog om de wereldtitel van de constructeurs. De Duitse renstal leidt het klassement met 55 punten voorsprong op het Italiaanse raceteam.

Fernando Alonso ontbrak in de eerste training en stond zijn bolide van McLaren af aan Lando Norris, die volgend jaar zijn debuut maakt als wedstrijdrijder bij het Engelse raceteam.