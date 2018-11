Weer pech voor Ricciardo

Aan de pech lijkt geen einde te komen voor Formule 1-piloot Daniel Ricciardo. De Australiër van Red Bull incasseert opnieuw een gridstraf omdat er componenten van de motor van zijn auto zijn vervangen. De nieuwe turbo-oplader, zijn zesde al van dit jaar, kost hem vijf plaatsen in de startopstelling in de Grand Prix van Brazilië.

Ricciardo wordt dit seizoen achtervolgd door mechanische problemen. Al acht keer haalde hij de finish niet, vaak omdat zijn auto er plots mee ophield. Ook de laatste twee races, in Austin en Mexico-Stad, overkwam hem dat. ,,,Frustratie is niet meer het goede woord voor wat ik voel. Hopeloos is een betere omschrijving”, was toen zijn reactie. ,,Ik ben niet bijgelovig of zo, maar deze auto lijkt wel vervloekt.”

De 29-jarige Ricciardo verlaat na dit seizoen Red Bull en stapt over naar Renault, juist het team dat ook de motor levert waar hij dit jaar zo mee worstelt.