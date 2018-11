Alonso met McLaren weer in Indy 500

Fernando Alonso doet volgend jaar opnieuw mee aan de Indy 500. De Spaanse coureur, die na dit seizoen uit de Formule 1 stapt, gaat dat doen in een bolide van McLaren.

De Spanjaard wil na Graham Hill de tweede coureur worden die de Grote Prijs van Monaco, de 24 Uur van Le Mans én de Indy 500 weet te winnen. Twee van die drie iconische races heeft de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 al op zijn erelijst staan, alleen winst op de ‘Oval’ in Indianapolis ontbreekt nog.

Vorig jaar deed Alonso al mee aan de Indy 500, maar door motorproblemen moest hij de strijd staken. ,,Het was een ongelooflijke ervaring in Indianapolis in 2017 en ik wist in mijn hart dat ik terug moest keren als die kans er was”, zegt de 37-jarige Spanjaard. ,,Ik ben vooral blij dat ik terugkom met McLaren. Dit was altijd mijn eerste keuze, dus ik ben blij dat ze hebben besloten door te gaan.”

De Indy 500 is volgend jaar op 26 mei.