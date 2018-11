Gridstraf Ocon bij Grote Prijs Brazilië

Esteban Ocon moet zondag vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1. De Franse coureur van Force India krijgt die gridstraf omdat een nieuwe versnellingsbak in zijn bolide wordt geplaatst.

De 22-jarige Ocon is bezig aan een sterk jaar bij Force India, maar hij raakt aan het einde van het seizoen wel zijn stoeltje kwijt bij die renstal. Vooralsnog heeft de jonge Fransman geen zicht op een stoeltje bij een ander team.

Ocon staat elfde in het wereldkampioenschap met 49 punten en staat 1 punt achter de Spanjaard Fernando Alonso (McLaren).