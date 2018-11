Heemskerk en Kromowidjojo verslaan Sjöström

Zwemsters Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in Tokio hun grote Zweedse rivale Sarah Sjöström verslagen. Heemskerk deed dat op de 200 meter vrije slag en ‘Kromo’ op de 50 meter vlinder.

Het verschil tussen Heemskerk en de Zweedse op de 200 vrij was minimaal. De Nederlandse, die vrijdag ook al de beste was op de 400 meter, klokte 1.15,91. Sjöström was exact 1 honderdste langzamer: 1.51,92.

Kromowidjojo beslechtte de titanenstrijd op de 50 meter vlinder met iets groter verschil in haar voordeel. De drievoudig olympisch kampioene won in 24,51, Sjöström zwom naar het zilver in 24,58.

Kira Toussaint deed het ook goed. Ze eindigde als tweede op de 100 meter rugslag. De Australische Minna Atherton tikte aan na 56,04, Toussaint noteerde 56,24. Ze bleef wel de Hongaarse kampioene Katinka Hosszu voor, die het brons pakte in 56,47.