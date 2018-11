Onweer dreigt tijdens GP van Brazilië

Het spant erom of het zondag tijdens de Grote Prijs van Brazilië droogt blijft. Tijdens de race is het benauwend warm en hangt er onweer in de lucht, zegt Weeronline.

Op het circuit van Interlagos stijgt het kwik zondagmiddag naar de 29 graden. In de buurt van São Paulo ontstaan in de middag enkele onweersbuien. Het blijft tot het laatste moment spannend of er regen gaat vallen. Door het lokale karakter van de buien lijkt het echter een droge race te worden.

En dat is slecht nieuws voor Max Verstappen. De coureur hoopt op een natte race. Verstappen maakte namelijk twee jaar geleden een onuitwisbare indruk in de Grote Prijs van Brazilië met een spectaculaire inhaalrace in de regen en de derde plaats als resultaat. ,,Misschien moet ik maar een regendansje doen, want ik denk dat het zondag droog zal zijn”, liet hij eerder weten.

Toch is Verstappen niet kansloos. Vrijdag reed hij enigszins onverwacht de snelste ronde tijdens de eerste vrije training. De Limburger zei vooraf dat het circuit van Interlagos niet was gemaakt voor zijn Red Bull, maar hij troefde al zijn concurrenten af met een rondetijd van 1.09,011.