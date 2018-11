Reprimande en boete voor ongeduldige Vettel

Sebastian Vettel behoudt zijn tweede plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië. De Duitse coureur van Ferrari moest zich na de kwalificatie komen verantwoorden bij de stewards, omdat hij de regels had overtreden bij het wegen van zijn bolide. Vettel kwam weg met een reprimande en een boete van 25.000 euro.

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie, toen het voorzichtig begon te regenen op Interlagos, werd Vettel door de stewards naar binnen geroepen voor een weging. De Duitser had daar duidelijk weinig zin in, zo maakte hij met handgebaren duidelijk. De nummer 2 van het WK reed eerst de pilon omver die voor de weegbrug stond. De steward die bij de brug stond, kon net op tijd opzij springen. Vettel had volgens de regels de motor van zijn Ferrari moeten uitzetten, maar de Duitser verzuimde dat omdat hij snel weer de baan op wilde. Hij reed ook zelf van de weegbrug af en beschadigde daarmee de balansblokken.