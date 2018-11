Schikking over hoofdletsel NHL in de maak

Een schikking in een slepende rechtszaak over hoofdletsel in het Noord-Amerikaanse professionele ijshockey is in de maak. Meer dan 100 ijshockeyers procederen al jaren tegen de profcompetitie NHL, die in hun ogen de gezondheidsgevaren in hun sport niet serieus neemt.

Tot een rechterlijke uitspraak is het niet gekomen, maar volgens zakenblad Forbes ligt er nu een overeenkomst ter waarde van 18,9 miljoen dollar. Omgerekend is dat 22.000 dollar aan genoegdoening per speler.

De spelers uit de NHL klaagden in november 2013 de NHL aan. Zij betoogden dat de profcompetitie aantoonbare risico’s op hersenbeschadiging weigerde te erkennen en zelfs informatie bewust achterhield. De zaak leidde tot tal van wetenschappelijke discussies over de langetermijngevolgen van hersenschuddingen.

De rechter weigerde echter een groepsvordering, waarna de onderhandelingen over een schikking begonnen.