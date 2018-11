Springruiter Smolders derde in Doha

Springruiter Harrie Smolders heeft in de laatste reguliere wedstrijd van de Global Champions Tour weer een podiumplaats bemachtigd. De 38-jarige ruiter eindigde op de rug van Don VHP Z als derde in Doha. De winst ging naar Ben Maher, de Brit die zich vorige maand in Rome al verzekerde van de eindzege in de lucratieve wedstrijdenreeks.

Negen combinaties bleven foutloos in de eerste omloop, in de barrage lieten vijf daarvan weer alle balken liggen. Maher legde het parcours met Explosion W het snelste af, in 35,50 seconden. De Zweed Peder Fredricson (Hansson WL) werd tweede in 36,34 en Smolders eindigde als derde met 36,94. Hij verdiende daarmee een cheque van ruim 56.000 euro.

Smolders won vorig jaar de Global Champions Tour, nu eindigde hij in het klassement als tweede achter Maher. Volgende maand komen de winnaars van alle wedstrijden uit de reeks elkaar nog een keer tegen bij de grote finale van de Global Champions Tour in Praag. De Nederlander zegevierde dit jaar in Hamburg en mag dus ook meedoen in de hoofdstad van Tsjechiƫ.