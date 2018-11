Strycova zet Tsjechië op voorsprong in finale

Tsjechië heeft het eerste duel tegen Amerika in de finale van de Fed Cup gewonnen. Barbora Strycova was in drie sets de meerdere van Sofia Kenin. Het werd 6-7 (5) 6-1 6-4.

In de derde set kwam Kenin van 5-2 nog bijna terug tot 5-5, maar met een succesvolle service-volley-combinatie klaarde Strycova, de nummer 33 van de wereld, de klus.

De Tsjechische kopvrouw Petra Kvitova bekeek het duel in de O2 Arena vanaf de zijkant. De tweevoudig Wimbledonkampioene meldde zich wegens ziekte af voor de eerste dag van de finale.

Het tweede duel gaat tussen Katerina Siniakova (Tsjechië) en Alison Riske. De Amerikaanse tennissters zijn titelhouder in het landentoernooi.