Tsjechië dicht bij titel in Fed Cup

De Tsjechische tennissters hebben zondag nog maar één overwinning nodig om de Fed Cup te winnen. Katerina Siniakova zette haar land tegen de Verenigde Staten op een voorsprong van 2-0 door Alison Riske met 6-3 7-6 (2) te verslaan.

Eerder op de dag had Barbora Strycova in Praag al in drie sets gewonnen van Sofia Kenin. Als Siniakova zondag ook van Kenin wint, dan is de eindzege een feit voor de Tsjechische ploeg.

De Amerikaanse speelsters wonnen het landentoernooi vorig jaar, daarvoor ging de titel drie keer naar Tsjechië.