Verstappen vijfde in kwalificatie Brazilië

Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië de vijfde tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull was op het circuit van Interlagos, in São Paulo, bijna een halve seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De wereldkampioen veroverde poleposition met een tijd van 1.07,281, een nieuw baanrecord.

Hamilton verzekerde zich twee weken geleden in Mexico al van titelprolongatie. Verstappen won de race in Mexico-Stad. De Nederlander moet zondag op de startopstelling in Brazilië de Mercedessen van Hamilton en Valtteri Bottas (derde) en de Ferrari’s van Sebastian Vettel (tweede) en Kimi Räikkönen (vierde) voor zich dulden.

Tijdens de kwalificatie begon het licht te regenen op Interlagos, maar veel last hadden de coureurs daar niet van. Zowel Hamilton als Vettel moet zich nog wel bij de stewards komen verantwoorden. De Brit reed op een bepaald moment zo langzaam over de baan, dat Sergei Sirotkin bijna bovenop hem botste. De Russische coureur van Williams wist Hamilton op het nippertje te ontwijken. Vettel moest in de pitsstraat met zijn Ferrari de weegschaal op, maar vanwege de snel veranderende omstandigheden had de Duitser daar weinig zin in. Hij weigerde zijn motor af te zetten, iets wat wel verplicht is. Mogelijk komt dat de nummer 2 van het WK op een gridstraf te staan.

,,Laat ik daar maar niets over zeggen”, aldus Vettel. ,,Ik vond het oneerlijk dat ik naar de weegschaal werd geroepen terwijl de omstandigheden zo veranderlijk waren.”

Hamilton, die voor de tiende keer dit seizoen poleposition veroverde en voor de 82e keer in totaal, toonde na de kwalificatie zijn helm aan de Braziliaanse fans. De vijfvoudig wereldkampioen heeft daarop de naam van Ayrton Senna laten zetten.