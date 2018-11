Hockeyers verslaan België in Brussel

De Nederlandse hockeyers hebben in Brussel een oefeninterland tegen België met 4-3 gewonnen. In het laatste kwart van het duel tussen de nummers drie (België) en vier van de wereldranglijst boog Oranje een achterstand van 2-3 om in een voorsprong. Voor de ploeg van bondscoach Max Caldas kwamen Bob de Voogd (twee), Jeroen Hertzberger en Valentin Verga tot scoren.

Beide teams zijn in voorbereiding op het WK in India, dat eind deze maand begint. Nederland speelt op 19 november in Amsterdam nog een oefeninterland tegen Ierland. Oranje opent op 1 december het WK in India met de groepswedstrijd tegen Maleisië, de nieuwe ploeg van bondscoach Roelant Oltmans.