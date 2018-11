Nishikori klopt Federer op ATP Finals

Tennisser Kei Nishikori is de ATP Finals begonnen met een zege op Roger Federer. De als zevende geplaatste Japanner was de Zwitser in twee sets de baas: 7-6 (4) 6-3.

Federer leek in de eerste set geen problemen te ondervinden. De als tweede geplaatste tennisser kwam steeds een game voor, maar kon vervolgens niet doordrukken op de service van Nishikori. In de tiebreak sloeg de Japanner vervolgens toe: 7-4.

In de tweede set leek Federer zich meteen te herstellen met een break op de opslag van Nishikori. Die brak echter gelijk weer terug en zorgde met een tweede break voor de verrassende zege.