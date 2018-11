Verstappen grijpt in GP Brazilië naast zege

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Brazilië na een aanrijding genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De 21-jarige Limburger rukte op het circuit van Interlagos vanaf de vijfde startplaats met goede inhaalacties op naar de leiding in de race, maar raakte die door een botsing kwijt aan Lewis Hamilton.

Verstappen schoot in de 44e ronde van de baan na een aanrijding met achterblijver Esteban Ocon. De Britse wereldkampioen Hamilton profiteerde en pakte de leiding terug. In de slotfase kon Verstappen Hamilton niet meer opnieuw inhalen, waardoor Mercedes de constructeurstitel binnenhaalde. De Fin Kimi Räikkönen werd derde.

Verstappen was twee weken eerder op overtuigende wijze naar de zege gereden in de Grote Prijs van Mexico. Het circuit van Interlagos zou de Red Bull minder goed liggen met de lange rechte stukken, maar daar had de Nederlander geen boodschap aan.

Met zijn supersoft-banden was Verstappen in het begin van de race duidelijk sneller dan de Ferrari’s van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel die op de soft-banden waren gestart. Hij haalde ook de Mercedes van Valtteri Bottas in en opende de jacht op Hamilton. Na de serie pitstops passeerde hij de Brit en liep verder uit.

Hamilton kreeg de leiding plotseling weer terug, toen Ocon Verstappen van de baan reed. De Nederlander passeerde de Franse achterblijver, die vervolgens vanaf de binnenbocht met snelheid op de Red Bull inreed. ,,Wat een idioot”, riep Verstappen over de boordradio. Hij kon verder, maar zag door de fout van Ocon, die werd bestraft met een ‘stop and go-penalty’ van tien seconden, zijn tweede zege op rij in rook opgaan.