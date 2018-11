Verstappen heeft geen woorden voor missen zege

Max Verstappen kon direct na de finish nog niet genieten van zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Brazilië. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik had hier moeten winnen”, zei de Red Bullcoureur, die in leidende positie van de baan was gereden door de Fransman Esteban Ocon. ,,Wat een idioot, ik word eraf gereden terwijl ik hem op een ronde zet.”

Daarvoor was het allemaal perfect gegaan voor de 21-jarige Limburger, die op weg was naar zijn tweede GP-zege op rij. ,,Ik werkte me heel goed naar voren door het veld. De auto deed het briljant vandaag.”

Lewis Hamilton profiteerde toen Verstappen van de baan schoot. ,,Ik zag het gebeuren”, zei hij. ,,Verstappen en Ocon waren echter niet aan het racen voor dezelfde positie. Gelukkig kon hij door.”