Verstappen zoekt confrontatie met Ocon

Max Verstappen heeft na afloop van de Grote Prijs van Brazilië de confrontatie gezocht met Esteban Ocon. Verstappen deelde enkele stevige duwen uit aan de Fransman, die Verstappen had geraakt toen die hem inhaalde. De Red Bull van de Nederlander schoot daarbij van de baan, wat Verstappen de zege kostte.

De Nederlander ging in het ‘drivers home’ na de race op Ocon af en duwde hem enkele keren. De Fransman liep weg om de confrontatie uit de weg te gaan.

,,Ik ben heel teleurgesteld in het gedrag van Max”, reageerde Ocon even later bij Ziggo Sport. ,,Hij gaf me enkele agressieve duwen. Ik ben weggelopen, omdat hij me anders was gaan slaan. Dat is heel onprofessioneel gedrag.”

Hoewel Ocon een forse straf kreeg van de raceleiding, vond de Fransman dat hij niet schuld was aan de aanrijding. ,,Ik had verse banden en was sneller. Er is geen regel dat ik de ingehaalde ronde niet mag goedmaken. Ik kan vervolgens niet verdwijnen. We reden naast elkaar.”

Verstappen ging bij de persconferentie kort in op vragen over het incident na afloop. ,,Er is helemaal niks gebeurd”, zei hij.