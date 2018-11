Debutant Isner kan Djokovic niet verrassen

Tennisser Novak Djokovic is positief begonnen aan de ATP Finals in Londen. De nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de als achtste geplaatste Amerikaan John Isner. Djokovic benutte na 1 uur en 14 minuten zijn derde matchpoint: 6-4 6-3. Isner is in Londen de vervanger van de Spanjaard Rafael Nadal, die wegens fysieke ongemakken moest afzeggen.

Djokovic liet zich door de sterke service van debutant Isner (13 aces) niet van de wijs brengen. De vijfvoudige kampioen kreeg niet één breakpoint tegen. Isner maakte te veel fouten om het de Serviër lastig te maken. De Amerikaan verloor voor de negende keer in elf onderlinge duels van Djokovic.

,,Ik heb heel solide gespeeld”, sprak de winnaar kort na afloop. ,,Soms is het breken van de service van John een onmogelijke opgave, maar dit keer lukte het me drie keer. Ik was op het juiste moment steeds op de juiste plaats. Zelf serveerde ik ook goed. Ik heb weinig kansen weggegeven.”

In de andere groepswedstrijd won de Duitser Alexander Zverev in twee spannende sets van de Kroaat Marin Cilic: 7-6 (5) 7-6 (1).