Golfer Kuchar boekt achtste zege met record

De Amerikaanse golfer Matt Kuchar heeft de Mayakoba Classic in Mexico op zijn naam geschreven. Het was de achtste toernooizege op de Amerikaanse tour PGA voor de 40-jarige Kuchar. Hij moest wel meer dan vier jaar wachten op zijn nieuwste succes, want zijn vorige zege dateerde van april 2014.

Kuchar leek in de vierde en laatste ronde met een comfortabele voorsprong op de overwinning af te stevenen, maar hij bracht zichzelf in het nauw met twee bogeys achter elkaar op holes 14 en 15. De Nieuw-Zeelander Danny Lee kwam met een birdie op hole 16 gevaarlijk dichtbij, maar Kuchar hield de marge van 1 slag voorsprong vast tot de achttiende hole. Zijn eindscore van 262 slagen, 22 onder par, was een toernooirecord.