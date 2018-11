Laatste interlands basketbalster Bröring

De Nederlandse basketbalster Tanya Bröring neemt deze maand afscheid van Oranje. De 33-jarige guard zal in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Europees kampioen Spanje (zaterdag in Amsterdam) en Bulgarije (woensdag 21 november, eveneens in Amsterdam) nog in actie komen voor de nationale ploeg, die zich niet meer kan plaatsen voor het EK in 2019. Daarna vindt de aanvoerster van Oranje het mooi geweest,

Bröring zal op 152 interlands uitkomen. Daarmee staat ze vierde op de Nederlandse ranglijst aller tijden achter Anita Blangé (222), Carla Benschop-De Liefde (185) en Lia van Reemst (173).

Bondscoach Hakim Salem wil er twee mooie wedstrijden van maken, zeker ook om Bröring op waardige wijze uit te zwaaien. ,,We willen dat Tanya met een goed gevoel kan stoppen. Haar grote betekenis voor het Nederlandse vrouwenbasketbal en prachtige loopbaan staan buiten kijf. Nog steeds is ze mijn rechterhand op en naast het veld. Ze verdient alle waardering en respect.”