Mercedes met vijf titels op rij naast Ferrari

Mercedes veroverde in de Grote Prijs van Brazilië voor het vijfde achtereenvolgende jaar de wereldtitel bij de constructeurs in de Formule 1. Die prestigieuze prijs volgde op de individuele titel van coureur Lewis Hamilton. De Duitse renstal is naast Ferrari gekomen, het enige andere team dat in de historie van de Formule erin slaagde vijf jaar achtereen het kampioenschap te winnen bij zowel de coureurs als constructeurs (1999-2004).

,,De opluchting is groot”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff. ,,Dit jaar was het heel zwaar, omdat Ferrari ons tot het uiterste dwong. Deze vijfde titel voelt als de mooiste, omdat we er zo hard voor hebben gevochten.”

Mercedes mag onderhand wel een standbeeld oprichten voor Hamilton, want de zegereeks is vooral dankzij hem tot stand gekomen. De Brit heeft in de afgelopen vijf seizoenen bijna de helft van de grands prix gewonnen: 50 van de 99 om precies te zijn. Hij profiteerde in Brazilië van de tegenslag bij Max Verstappen, die op weg was naar de overwinning, maar van de baan werd getikt door achterblijver Esteban Ocon.