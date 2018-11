Schippers blij met hulp Bennema

Een verhuizing naar de Verenigde Staten, waar haar coach Rana Reider weer bij zijn zijn familie is neergestreken, is voor atlete Dafne Schippers vooralsnog niet aan de orde. ,,Nee, dat is voor mij nu geen optie”, liet de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter weten in het tv-programma Peptalk op Ziggo Sport.

,,Zijn terugkeer naar Amerika kwam voor mij vorige week ook als een grote verrassing. Het is momenteel nog heel lastig voor mij en best wel gek. Het is allemaal nog zo vers, we moeten het nog een plekje geven.”

Schippers kan met haar trainingsgroep voorlopig terecht bij de bondscoaches Bart Bennema en Rogier Ummels. Bennema is de oude coach van de Nederlandse topsprintster. Anderhalf jaar geleden ging Schippers fulltime aan de slag met Reider, die bijna vier jaar geleden bij de Atletiekunie in dienst trad.

,,Ik ben heel blij dat ik nu weer bij mijn oude coach Bart Bennema terecht kan”, liet Schippers weten. ,,Dat vind ik heel fijn. We moeten even aankijken hoe het gaat. Er zijn meerdere opties voor de toekomst, ik beschik gelukkig over een sterk team.”