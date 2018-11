Toekomst GP Brazilië onzeker

De toekomst van de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 is allerminst zeker. Het stadsbestuur van São Paulo ziet in privatisering van circuit Interlagos de enige mogelijkheid het voortbestaan te garanderen, maar de gemeenteraad is daar nog niet mee akkoord. Het contract met de eigenaren van de Formule 1 loopt in 2020 af.

Contractonderhandelingen verliepen in het verleden moeizaam in São Paulo vanwege de hoge kosten aan verbeteringen van het Autódromo José Carlos Pace. Reden voor de Braziliaanse metropool het circuit te privatiseren en daarmee de druk op de publieke lasten te verlichten. ,,De race is belangrijk voor de stad. Het is in ieders belang die te behouden”, aldus burgemeester Bruno Covas. Onderdeel van het plan tot privatisering is de omstreden bouw van woningen bij het circuit.

De Grand Prix van Brazilië staat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw op de Formule 1-kalender. Dit seizoen zijn er geen Braziliaanse coureurs actief. De race van zondag was spraakmakend vanwege een crash tussen Max Verstappen en Esteban Ocon.