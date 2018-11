Verstappen baalt alleen van gemiste zege

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft geen spijt van zijn fysieke confrontatie met zijn Franse collega Esteban Ocon. ,,Nee, ik baal er niet van. Ik baal er alleen van dat ik niet heb gewonnen”, liet de kopman van Red Bull weten in het tv-programma Peptalk op Ziggo Sport.

De Nederlander ging zondag na zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Brazilië verhaal halen bij de coureur van Force India vanwege een aanrijding in de 44e ronde. Verstappen reed aan de leiding toen hij na het passeren van Ocon, die op één ronde werd gezet, alsnog werd aangetikt door de achterblijver. Daardoor kon wereldkampioen Lewis Hamilton zegevieren.

,,Ik wilde na afloop gewoon even naar hem toe gaan”, legde Verstappen uit. ,,Ik wilde weten wat er met hem aan de hand was, hoe dit had kunnen gebeuren. Toen zei hij met een grijns: ‘ik was gewoon sneller dan jij’. Hij zei niet eens sorry. Hij reageerde juist andersom. Maar goed, we kunnen er nog een hele uitzending over praten, maar je verandert er niets meer aan. Dat levert niks op.”