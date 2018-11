Ziggo Sport verwerft opnieuw rechten Formule 1

De Formule 1 is ook de komende drie jaar bij Ziggo Sport te zien. Op de dag dat de zender zijn driejarig bestaan viert, maakte het bekend dat het opnieuw de uitzendrechten heeft verworven.

,,Ik denk dat er in Nederland niet heel veel sportliefhebbers zijn die niet weten dat Ziggo Sport de Formule 1 uitzendt”, aldus Will Moerer, de directeur van Ziggo Sport. ,,Hoewel het huidige seizoen nog niet eens ten einde is, kijk ik nu al uit naar 2019 waarin Max Verstappen, waarmee wij overigens ook de komende jaren nog een partnership hebben, met zijn nieuwe Hondamotor wellicht in staat is het gat met Lewis Hamilton verder te dichten.”

De Formule 1-races trekken regelmatig een miljoenenpubliek naar de zender. Zo werd bijvoorbeeld de grand prix van Mexico door ruim twee miljoen mensen via de verschillende platformen van Ziggo Sport bekeken, zo meldt de sportzender.

Het betaalpakket van Ziggo heet inmiddels ruim 500.000 abonnees.