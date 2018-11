Zilver voor Schulting op 500 meter

Suzanne Schulting heeft bij de tweede wereldbeker van het seizoen in Salt Lake City zilver gepakt op de 500 meter. Schulting gooide op het laatste rechte stuk haar rechterschaats naar voren, maar kon de Poolse Natalia Maliszweska niet meer passeren. Yara van Kerkhof finishte in de finale, die tot twee keer toe opnieuw moest worden gestart, als vijfde.

Schulting had een dag eerder al goud veroverd op de 1000 meter, de afstand waarop ze begin dit jaar in Pyeongchang de olympische titel veroverde. Knegt was zaterdag de beste op de 1500 meter. Op de 500 meter zondag werd hij uitgeschakeld in de kwartfinales.

Rianne de Vries greep naast de medailles op de 1000 meter. In de finale eindigde ze als vierde. De zege ging naar de Canadese Alyson Charles.