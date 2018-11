Kevin Anderson heeft ook zijn tweede wedstrijd bij de ATP Finals in Londen gewonnen. De 32-jarige tennisser uit Zuid-Afrika liet de Japanner Kei Nishikori kansloos: 6-0 6-1. Anderson was in zijn openingspartij de Oostenrijker Dominic Thiem de baas.

Anderson kan met twee overwinningen een plek in de halve finales normaal gesproken niet meer ontgaan.