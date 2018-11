Bendsneyder niet in actie in Valencia

Bo Bendsneyder komt dit seizoen niet meer in actie in het WK motorracen. De slotrace komend weekeinde in Valencia komt te vroeg voor de Nederlander, die revalideert van een open scheenbeenbreuk. Zijn team Tech3 heeft een vervanger gevonden in de Spanjaard Héctor Garzo. Hij mag de laatste race in de Moto2 rijden op de machine van Bendsneyder.

De 19-jarige Rotterdammer raakte zwaargewond aan zijn scheenbeen door een ontploft motorblok tijdens de Grote Prijs van Japan op 21 oktober op het circuit van Motegi. Een losgeraakt onderdeel doorboorde de laars van Bendsneyder en veroorzaakte een open scheenbeenbreuk.

De motorcoureur werkt inmiddels in eigen land hard aan zijn herstel. Bendsneyder heeft voor 2019 en 2020 een contract in de Moto2 bij het Nederlandse grandprixteam NTS RW Racing GP van de Drent Roelof Waninge.