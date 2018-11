Roger Federer houdt uitzicht op een plek in de halve finales van de ATP Finals in Londen. De Zwitserse tennisser rekende dinsdag overtuigend af met de Oostenrijker Dominic Thiem: 6-2 6-3. Federer was het eindejaarstoernooi, met de beste acht tennissers van het seizoen, gestart met een verliespartij tegen de Japanner Kei Nishikori.

Kevin Anderson, die eerder op dinsdag Nishikori versloeg en eerder ook al te sterk was voor Thiem, leidt in de zogenoemde Lleyton Hewitt-groep met 4 punten.