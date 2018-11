Nederlagen Warriors en Raptors

De twee koplopers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA hebben allebei een nederlaag geleden. Golden State Warriors liet zich verrassen door LA Clippers. De ploeg uit Los Angeles won in de verlenging met 121-116. Toronto Raptors verloor van New Orleans Pelicans met 126-110.

De Warriors, die de Western Conference aanvoeren, hadden flink wat te stellen met de Clippers. De titelverdediger moest vol aan de bak in de reguliere speeltijd om er een verlenging uit te slepen. In de extra speeltijd forceerde Lou Williams de beslissing voor de thuisploeg met een lay-up en daarna drie rake vrije worpen. De matchwinnaar maakt in totaal 25 punten voor de Clippers. Bij Golden State ontbrak Stephen Curry wegens een liesblessure.

De Raptors, koploper in de Eastern Conference, leden de tweede nederlaag van dit seizoen en dat gebeurde ook nog in eigen huis. E’Twaun Moore was topschutter voor de winnende Pelicans met 30 punten.