Van den Hoogenband chef de mission Tokio 2020

Voormalig zwemkampioen Pieter van den Hoogenband is de nieuwe chef de mission. De drievoudig olympisch kampioen zal de Nederlandse ploeg leiden tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Het bestuur van sportkoepel NOC*NSF heeft hem benoemd. Esther Vergeer blijft chef de mission van de paralympische ploeg. De voormalig rolstoeltennisster had die functie dit jaar ook al bij de Winterspelen in Pyeongchang.

Van den Hoogenband is de opvolger van Maurits Hendriks. De technisch directeur van NOC*NSF fungeerde tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro als chef de mission. In Rio ging een en ander mis. Zo was er veel te doen om het wegsturen van turner Yuri van Gelder en de zogenoemde ‘losersvlucht’. De sportkoepel besloot daarom beide functies te scheiden.

Tijdens de Winterspelen van begin dit jaar in Pyeongchang was Jeroen Bijl hoofd van TeamNL. Bijl, jarenlang de rechterhand van Hendriks, stapte daarna over naar de hockeybond. VDH gaf eerder te kennen dat hij in gesprek was met NOC*NSF en de functie dolgraag wilde bekleden.

,,We hebben voor deze beide chefs gekozen vanwege hun grote en veelzijdige ervaring in de topsport”, aldus Hendriks. ,,Ze hebben bij eerdere uitzendingen laten zien dat zij goed in staat zijn om tijdens de Spelen onze sporters optimaal te laten presteren.”

De 40-jarige ‘VDH’, die ook de Nederlandse ploeg begeleidt bij de European Games in Minsk in 2019, maakte furore op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Daar won hij twee keer goud, op het koningsnummer 100 meter vrije slag en ook de 200 meter vrije slag. Hij veroverde ook nog twee bronzen medailles, op de 50 vrij en de 4×200 vrij. Vier jaar later in Athene herhaalde hij zijn succes op de 100 vrij en wist ook nog twee zilveren medailles te vergaren (200 vrij en 4×100 vrij). In Peking 2008 was hij er wederom bij, maar toen kon hij zich niet meer mengen in de strijd om de medailles.

Van den Hoogenband vergaarde in zijn carrière vele eretitels en is ook geridderd. Zo werd hij in 2000 uitgeroepen tot beste zwemmer van de wereld. In Eindhoven is het zwemstadion naar hem vernoemd. Nadat hij was gestopt met zwemmen, bleef hij binding houden met de sport, In 2015 en 2017 deed hij zijn eerste ervaringen als chef de mission al op. Hij was in die jaren aanvoerder van de Nederlandse sporttalenten op het Europees Jeugd Olympisch Festival.