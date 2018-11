VDH kijkt er naar uit om sport te dienen

Pieter van den Hoogenband kijkt uit naar zijn nieuwe rol als chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg. ,,Ik vind het fantastisch dat ik de sport zo kan dienen”, zei hij dinsdag in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. ,,Ik ga alles geven om mijn sporters in Tokio te laten excelleren zodat ze een prestatie neerzetten waar we allemaal trots op kunnen zijn.”

Zijn voorganger Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, benaderde hem nadat de oud-zwemmer in 2013 directeur was geweest van het Europees Jeugd Olympisch Festival in Utrecht en chef de mission bij hetzelfde evenement twee jaar later in de Georgische hoofdstad Tblisi.

,,Ik ben tien jaar geleden gestopt en heb toen even afstand genomen. Maar ik vond het erg leuk zo met de jeugd bezig te zijn. Toen Maurits mij vroeg voelde het goed, want het draait om de sport.”