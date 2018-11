VDH terug op Spelen in officiële functie

Twaalf jaar na zijn laatste olympische optreden als zwemmer keert Pieter van den Hoogenband bij de Spelen van Tokio 2020 terug in een officiële functie. De drievoudig olympisch kampioen doet dat als chef de mission van de Nederlandse equipe, als opvolger van Maurits Hendriks. Van den Hoogenband deed ervaring op als begeleider bij grote sporttoernooien voor de jeugd en mag zijn kennis nu op het hoogste niveau inzetten. ,,Een enorme eer”, liet hij eerder al weten.

Van den Hoogenband (40) is een zwemlegende, die in 2000 op de Spelen van Sydney wereldfaam verwierf door Ian Thorpe op de 200 meter vrij in eigen huis te verslaan. Ook op de 100 meter, het koningsnummer, pakte hij het goud zoals hij dat vier jaar later in Athene nog eens deed. Na de Spelen van Peking (2008) nam hij afscheid waarna zijn naam werd verbonden aan het wedstrijdbad in Eindhoven.

Van den Hoogenband liet de sport nooit los. Sportkoepel NOC*NSF haalde hem samen met oud-schaatser Carl Verheyen en oud-judoka Mark Huizinga binnen om jonge talentvolle sporters te begeleiden. De oud-zwemmer was daarvoor in 2013 al directeur geweest van het Europees Jeugd Olympisch Festival in Utrecht en chef de mission bij hetzelfde evenement twee jaar later in de Georgische hoofdstad Tblisi.

De chef de mission van een olympisch traject heeft een uitgebreid takenpakket. Maurits Hendriks, in die functie actief bij de Spelen van Londen, Sotsji en Rio, reisde talloze malen naar de locaties om voorzieningen en trainingsmogelijkheden te ontwikkelen of te inspecteren. Tijdens de Spelen was hij het aanspreekpunt van de sporters en coaches, maar niet van de pers. Met name zijn veelvuldige afwezigheid op sportcentrum Papendal en ongelukkige optreden in Rio (affaire-Yuri van Gelder, de ‘losersvlucht’) deden NOC*NSF besluiten de functie weer los te koppelen van die van technisch directeur.

In het verleden werd een chef de mission extern gezocht en vervulden onder anderen huidig NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis (1992, 1996), Jan Loorbach (2000) en Peter Vogelzang (2004) die functie. Daarna was Charles van Commenée de eerste technisch directeur die het chef-de-missionschap ‘erbij deed’, net als Hendriks.