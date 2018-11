Waterpoloërs onderuit tegen Griekenland

De Nederlandse waterpoloërs hebben hun tweede wedstrijd in de Europese voorronde van de FINA Waterpolo World League verloren. De mannen van bondscoach Robin van Galen gingen met 14-9 (4-0 4-3 4-3 2-3) onderuit tegen Griekenland.

De eerste wedstrijd had Oranje met 15-5 gewonnen van Oekraïne.

In de eerste periode had Nederland weinig in te brengen. De Grieken namen daarin een 4-0 voorsprong. In de tweede en derde periode bleef Nederland beter bij. De vierde periode wist Nederland met 3-2 te winnen. Maar dat was niet voldoende om de achterstand op Griekenland goed te maken.

Milos Filipovic was met twee treffers topscorer bij Nederland. Ook Pascal Janssen, Jorn Muller, Guus van IJperen, Jesse Koopman, Lars Gottemaker, Kjeld Veenhuis en Jesse Nispeling scoorden.

Oranje speelt op 11 december thuis tegen Spanje.