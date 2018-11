Curlingbondscoach: halve finale EK is mogelijk

De Nederlandse curlingmannen moeten bij het Europees kampioenschap in Tallinn de halve finales kunnen halen. Dat is de overtuiging van bondscoach Shari Leibbrandt. ,,Het team heeft de afgelopen tijd enorme progressie getoond. Alles moet kloppen, maar dan is een plek bij de laatste vier in de play-offs een reële mogelijkheid”, zegt ze.

Het Nederlandse team bestaat uit skip Jaap van Dorp, Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens. Naast Nederland nemen regerend Europees kampioen Zweden, Schotland, Noorwegen, Zwitserland, Duitsland, Rusland, Italië, Polen en Finland aan het EK deel. Italië en Noorwegen zijn zaterdag de eerste opponenten van Oranje, dat bij de eerste zeven landen moet eindigen om mee te mogen doen aan het wereldkampioenschap.

Nederland wist zich vorig jaar december niet te plaatsen voor de Olympische Spelen. Over ruim drie jaar hoopt Leibbrandt er met haar team in Peking wel bij te zijn. De curlingmannen maken sinds augustus deel uit van TeamNL en hebben daardoor meer geld tot hun beschikking. De Nederlandse Curling Bond (NCB) investeert jaarlijks zelf 100.000 tot 150.000 euro in de nationale selecties en daar komt 300.000 euro van sportkoepel NOC*NSF bij.

De curlingmannen eindigden in april van dit jaar als tiende op het WK in Las Vegas.