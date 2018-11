Djokovic verslaat ook Zverev zonder setverlies

Novak Djokovic kan een plaats in de halve eindstrijd van de ATP Finals in Londen nauwelijks nog ontgaan. De als eerste geplaatste Serviër won woensdag overtuigend van de Duitser Alexander Zverev: 6-4 6-1. Djokovic startte het eindejaarstoernooi, met de beste acht tennissers van het seizoen, maandag met winst op de Amerikaan John Isner (6-4 6-3).

Later op woensdag treft Isner de Kroaat Marin Cilic, die na zijn verliespartij in twee tiebreaks tegen Zverev ook nog op zijn eerste overwinning wacht. Djokovic heeft in de zogenoemde Guga Kuerten-groep 4 punten. Zverev staat op 2 punten en Isner en Cilic zijn nog puntloos.

In de andere poule is de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson met twee overwinningen nagenoeg zeker van deelname aan de halve finales.