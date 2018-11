Basketballer James Harden had in de Amerikaanse profcompetitie NBA met 22 punten een belangrijk aandeel in de zege van Houston Rockets op Denver Nuggets, 109-99. Opvallend was dat de sterspeler verreweg de meeste punten, 19, in de tweede helft maakte. Hij had ook nog eens elf assists.

NEW YORK (ANP) - Basketballer James Harden had in de Amerikaanse profcompetitie NBA met 22 punten een belangrijk aandeel in de zege van Houston Rockets op Denver Nuggets, 109-99. Opvallend was dat de sterspeler verreweg de meeste punten, 19, in de tweede helft maakte. Hij had ook nog eens elf assists.

