Hockeysters azen op zevende en laatste Trophy

De Nederlandse hockeysters beginnen zaterdag als titelkandidaat aan de 23e en laatste editie van de Champions Trophy in China. Oranje is in Changzhou echter allerminst op volle sterkte. De geprolongeerde wereldtitel, afgelopen zomer in Londen, schept niettemin hoge verwachtingen.

Met het winnen van de Champions Trophy, die van de kalender verdwijnt ten faveure van de FIH Pro League, zouden de Nederlandse hockeysters weer eens een fraaie trilogie voltooien. Oranje heeft behalve de wereldtitel ook de Europese titel in bezit. De olympische titel moest de ploeg van bondscoach Alyson Annan bij Rio 2016 na een dramatische finale aan Groot-Brittannië laten.

Op de absentenlijst prijken de namen van vaste krachten als aanvoerster Carlien Dirkse van den Heuvel, Lidewij Welten en Kelly Jonker (allen geblesseerd). Mede daardoor krijgen nieuwkomers als Marijn Veen, Renée van Laarhoven, Yibbi Jansen en Maxime Kerstholt nu een kans bij de zesvoudige kampioen.

De laatste keer dat Dirkse van den Heuvel niet tot de wedstrijdselectie van Oranje behoorde was op 22 januari 2016, meldt hockey.nl. Daarna was de middenveldster in 72 interlands op rij van de partij. Margot van Geffen, die in China wel aantreedt, kwam in de laatste zeventig wedstrijden van Oranje steeds in actie. Met tweehonderd interlands is Eva de Goede van de huidige selectie de meest ervaren international.

Argentinië won de laatste drie Champions Trophy’s. De Zuid-Amerikaanse hockeynatie is titelhouder met zeven eindzeges. Daarna volgen Nederland en Australië met zes titels. Oranje, dat in 2011 voor de laatste keer de trofee won, opent zaterdag het toernooi met de wedstrijd tegen outsider Japan.