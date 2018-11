Inwoners Calgary willen geen Winterspelen

Het is vrijwel uitgesloten dat Calgary zich kandidaat stelt voor de organisatie van de Winterspelen van 2026. In een referendum lieten de inwoners van de stad weten er niets voor te voelen. De verwachting is nu dat het gemeentebestuur deze lijn gaat volgen, hoewel het daartoe niet verplicht is.

Ruim 56 procent van de stemmers zei ‘nee’ tegen het initiatief, aanmerkelijk meer dan verwacht. Voor 2026 zijn nog twee kandidaten over, het Zweedse Stockholm en de Italiaanse steden Milaan en Cortina D’Ampezzo.

Het Canadees Olympisch Comité gaf al aan de uitslag te respecteren. ,,Maar wij betreuren het zeer dat we deze kans om heel Canada te promoten aan ons voorbij moeten laten gaan. Graag hadden we de hele wereld laten zien hoe mooi onze cultuur is. Iedereen zou er van hebben geprofiteerd als we het evenement zouden organiseren.”

Eerder al trokken Sion (Zwitserland), Sapporo (Japan) en Graz (Oostenrijk) zich terug. In juni 2019 beslist het Internationaal Olympisch Comité waar het evenement in 2026 wel wordt gehouden.

De Winterspelen werden in 1988 al eens in Calgary gehouden. De eerstvolgende Winterspelen, die van 2022, vinden plaats in Peking.