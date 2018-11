Wereldkampioen Cross klaar in Grand Slam

Wereldkampioen Rob Cross heeft het bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in de achtste finales niet gered. De Brit moest zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Mensur Suljovic. De als derde geplaatste Cross ging met 10-7 onderuit.

Titelhouder Michael van Gerwen komt donderdag in de achtste finales uit tegen de als achtste geplaatste Brit Michael Smith. Raymond van Barneveld wist zich in de groepsfase niet te plaatsen voor de laatste zestien.

De Belg Dimitri Van den Bergh maakte indruk in zijn partij tegen de Brit Stephen Bunting: 10-6. De Belg gooide in de vijftiende leg een 9-darter, zijn eerste tijdens een tv-toernooi. Bij een voorsprong van 8-6 startte ‘The Dreammaker’ met zeven triple-20 worpen, waarna hij triple-19 en tot slot dubbel-12 liet noteren. Dat was goed voor de vierde 9-darter in de geschiedenis van het toernooi.

Van Gerwen won het toernooi de laatste drie jaar. Voor de winnaar ligt zondag een bedrag klaar van circa 126.000 euro.