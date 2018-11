Boston Red Sox verlengt met coach Cora

De Amerikaanse honkbalploeg Boston Red Sox heeft het contract met coach Alex Cora verlengd tot en met 2021. De 43-jarige Cora leidde de Red Sox in zijn eerste seizoen naar de winst in de World Series. De ploeg met de Nederlandse international Xander Bogaerts boekte tevens meer zeges dan ooit in het reguliere seizoen.

,,Alex heeft in alle opzichten indruk gemaakt op de clubleiding”, lichtte voorzitter Tom Werner van de Red Sox toe. ,,Zijn kennis van het spel, kunde om met de spelers om te gaan en zijn ongelooflijke instinct en besluitvaardigheid hebben geleid tot een historisch seizoen. We zijn in goede handen.”

Cora trad in oktober 2017 aan bij Boston. Hij is ook oud-speler van de club, die dit jaar voor de negende keer de World Series won. Financiƫle details over het vernieuwde contract van de coach maakte de club niet bekend, maar vermoedelijk gaat hij er wel op vooruit in salaris. Volgens USA Today was Cora afgelopen seizoen een van de minst verdienende coaches met een geschat jaarinkomen van 800.000 dollar.