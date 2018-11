Wesley Harms heeft het bij de Grand Slam of Darts in de achtste finales niet gered tegen Gary Anderson. De Schot won in Wolverhampton met 10-2 van de Nederlander die uitkomt in de dartsbond BDO.

Harms knokte zich na een flitsende start van Anderson nog even terug tot 3-2, maar kwam daarna nauwelijks toe aan het uitgooien van de legs. Anderson, de wereldkampioen in dartsbond PDC in 2015 en 2016, stoomde door met de winst van zeven legs op rij.