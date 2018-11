Rugpijn houdt Kramer uit ploegachtervolging

De rugklachten blijven Sven Kramer achtervolgen. De veelvoudig wereld- en olympisch schaatskampioen slaat uit voorzorg vrijdag de ploegachtervolging over bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro. Hij komt wel uit op de 1500 en de 5000 meter. ,,Het is spijtig, vooral omdat het in de voorbereiding zo goed ging.”

Kramer sloeg bij de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen al de 10.000 meter over vanwege de slepende rugblessure. Hij vertelde dat de klachten zijn teruggekeerd nadat hij zich vertilde aan een koffer. ,,Het blijft zeuren en dat is vervelend, maar ik wil er geen jankverhaal van maken. Ik weet ook dat het goed kan komen en ik hoop met kerst en oud en nieuw weer volledig fit te zijn.”