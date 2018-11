Van Aert mag op zoek naar nieuwe ploeg

Wout van Aert mag op zoek naar een nieuwe ploeg. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge heeft de wereldkampioen veldrijden hiervoor van de internationale wielrenunie groen licht gekregen. De UCI stelt als voorwaarde dat de transfer vóór 31 december plaatsvindt.

De Belgische rivaal van Mathieu van der Poel besloot in oktober zijn contract bij wielerploeg Veranda’s Willems-Crelan in te leveren, nadat zijn werkgever buiten hem om voor volgend seizoen een fusie had doorgevoerd met het Nederlandse Roompot. Sniper Cycling, het bedrijf achter de wielerploeg, weigerde de eenzijdige contractbreuk echter te aanvaarden en startte een juridische procedure.

Van Aert vond voor het veldritseizoen een sponsor in het fruitmerk Cibel-Cebon, maar mag nu van de UCI voor komend seizoen op zoek naar een andere werkgever.

Hij was in september al zo goed als rond met LottoNL-Jumbo voor een contract dat in 2020 ingaat. De verwachting is dat hij nu eerder bij de ploeg begint.