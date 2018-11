Voortvarende start Luiten in Dubai

Golfer Joost Luiten is voortvarend begonnen aan het Tour Championship in Dubai, het slottoernooi van dit jaar met de beste zestig spelers van de Europese Tour. Hij noteerde in zijn eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates 69 slagen, drie onder par, en deelt daarmee voorlopig de vierde plaats in de tussenstand. Hij maakte vier birdies, tegen één bogey.

Luiten moest vroeg aan de bak in Dubai. De Rotterdammer stroomde het toernooi in als de nummer 57. Hij was dit jaar bijna vijf maanden uitgeschakeld door een polsblessure. De top drie van de tour komt als laatst in actie, onder wie Francesco Molinari. De Italiaan voert de Europese ranglijst aan en heeft grote kans op de eindzege in het tour-klassement.

In Dubai is veel geld te verdienen. Het prijzengeld bedraagt 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De top tien van de Europese ranglijst na het toernooi verdeelt nog eens 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro).