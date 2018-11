Nederland tweede op ploegachtervolging

Nederland heeft op de eerste wereldbekerwedstrijd in het nieuwe schaatsseizoen genoegen moeten nemen met zilver. Het vrouwenteam van Oranje reed op de Japanse baan in Obihiro de tweede tijd op de ploegachtervolging (3.00,13). Japan, olympisch kampioen op dit onderdeel, was met 2.57,80 aanzienlijk sneller. Dat was tevens een baanrecord. Rusland eindigde als derde in 3.01,11.

Voor Nederland kwamen Ireen Wüst, Joy Beune en Lotte van Beek in actie. Antoinette de Jong was vooraf wel geselecteerd voor deze wedstrijd, maar bleef aan de kant. Namens Japan verschenen de olympische kampioenen Miho Takagi, Nana Takagi en Ayano Sato op het ijs.

Eerder op de dag wisten Simon Schouten en Chris Huizinga zich te plaatsen voor de finale van de massastart, die op zaterdag wordt verreden. Schouten eindigde als achtste in zijn halve eindstrijd, Huizinga belandde in de andere race op de vijfde plek. De eerste acht rijders plaatsten zich voor de finale.