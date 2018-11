Verstappen kijkt uit naar vakantie

Max Verstappen kijkt uit naar de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. ,,Het lekkere weer en de relaxte sfeer in de paddock zorgen ervoor dat iedereen lacht”, zegt de coureur van Red Bull. ,,En na de race kunnen we allemaal relaxen en genieten van wat welverdiende rust.”

Verstappen weet dat zijn bolide op de lange, rechte stukken vermogen tekortkomt ten opzichte van de Mercedessen en Ferrari’s. ,,Die lange stukken zijn niet in ons voordeel, maar we proberen het verlies goed te maken in de bochtige sectoren.” In de week na de Grote Prijs van Abu Dhabi staan ook nog wat testdagen op het programma, waarna de 21-jarige Nederlander op vakantie kan. ,,En voor we het weten, gaan we al weer hard aan het werk voor volgend jaar.”

Teamgenoot Daniel Ricciardo rijdt volgende week in Abu Dhabi zijn laatste race voor Red Bull. De AustraliĆ«r stapt over naar Renault. ,,Het zal emotioneel worden als ik voor de laatste keer over de finishlijn kom. Hopelijk kan ik zondag op het podium met nepchampagne spuiten, dat zou een passend afscheid zijn”, aldus Ricciardo.