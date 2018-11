Wüst deelt kritiek Kramer op KNSB

Ook Ireen Wüst baalt ervan dat er nog geen bondscoach is voor het langebaanschaatsen. ,,Het is best wel een beetje een zooitje geweest afgelopen zomer”, doelde de vijfvoudig olympisch kampioene bij de NOS op schaatsbond KNSB. De invloedrijke technisch directeur Arie Koops nam afscheid en zijn opvolger Remy de Wit, afkomstig uit de basketbalwereld, is er nog niet in geslaagd een geschikte opvolger vast te leggen voor de eveneens vertrokken bondscoach Geert Kuiper.

,,Ik deel zeker de kritiek die Sven Kramer eerder op de KNSB uitte”, vervolgde Wüst in Japan. De Friese grootmeester sprak onomwonden van ,,gepruts”.

De Wit voerde de afgelopen maanden wel diverse gesprekken met een aantal kandidaten, maar een akkoord bleef uit. Hij hoopt voor het einde van dit jaar alsnog een bondscoach te kunnen presenteren. Tot die tijd moeten de teams, de schaatsers en de KNSB het in onderling overleg oplossen wat betreft de internationale deelname aan de ploegachtervolging (met gangmaker Wüst), de teamsprint en de massastart, inclusief het trainingsprogramma.