Basketbalsters verliezen van Spanje

De Nederlandse basketbalvrouwen zijn er zaterdag in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2019 niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen. Spanje, de regerend kampioen, was in Amsterdam met 48-65 te sterk.

Halverwege keek Oranje in de Sporthallen Zuid tegen een achterstand van dertien punten aan: 22-35. Het derde kwart was voor Nederland (16-12), maar Spanje liep in de laatste periode toch weer verder weg (10-18).

Natalie van den Adel noteerde voor Nederland tien punten, drie assists en drie rebounds. Janis Ndiba kwam tot negen punten en negen rebounds.

Spanje is, met nog één speelronde te gaan, koploper in de poule met tien punten. Oekraïne heeft negen punten, Nederland zes en Bulgarije vijf. Alleen de groepswinnaar (en de beste zes nummers twee) mogen volgend jaar aan het EK deelnemen.